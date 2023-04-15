شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي علامات ليلة القدر 2023؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع اقتراب كل ليلة وترية، يبدأ المسلمون في التفكير في ليلة القدر وذلك لاغتنامها لما لها من فضائل على الأمة الإسلامية.

وبشكل مستمر تتزايد عمليات البحث عن ليلة القدر وذلك لمعرفة موعدها والعلامات الخاصة بها، خاصة وأنها تحل على المسلمون في العشر الأواخر من رمضان.



وكشف الدكتور عبدالرحمن الفخراني، الباحث الشرعي في العلوم الإسلامية، عن 3 أوجه للاستدلال على ليلة القدر، ويقول الباحث الشرعي، حول إمكانية أن توافق ليلة الخميس (الثاني والعشرين) ليلة القدر: نعم، من ثلاثة أوجه.

ورصد الفخراني، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تلك الأوجه الثلاثة، وهي: أن يكون هناك إشكال في مبدأ الشهر، ففي أحايين كثيرة يكون دخول الشهر غير قطعي، فرب ليال نعدها أوتارا، هي في واقع الأمر شفعا ليست بوتر.

أن يكون مبدأ الشهر قطعيا، ومنتهاه ظنيا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَواخِرِ مِن رَمَضانَ؛ [يَعني] لَيْلَةَ القَدْرِ: فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى». (رواه البُخارِيُّ).

ووجه الإشكال أنه إذا كان الشهر تاما فتكون في الأشفاعِ «تاسعةٍ تَبْقى» أي ليلة 22.

ما رواه أبو داود بسند حسن صحيح، عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: كنتُ في مَجلِسِ بَنِي سَلِمَةَ وأنا أصْغَرُهم، فقالوا: مَن يَسألُ لنَا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ليلةِ القَدْرِ، وذلك صَبِيحَةَ إحدَى وعِشْرين مِن رمضانَ؟ فخرَجْتُ فوَافَيتُ مع رسولِ اللهِ صلاةَ المَغرِبِ، ثمَّ قُمْتُ ببابِ بَيتِه، فمَرَّ بي، فقال: "ادْخُلْ"، فدخَلْتُ، فأُتِيَ بعَشائِه، فرَآنِي أكُفُّ عنه مِن قِلَّتِه، فلمَّا فرَغَ، قال: "ناوِلْنِي نَعْلِي"، فقام وقُمْتُ معه، فقال: "كأَنَّ لكَ حاجَةً"، قُلْتُ: أجَلْ؛ أرْسَلَنِي إليكَ رَهْطٌ مِن بَنِي سَلِمَةَ، يَسألونكَ عن ليلةِ القَدْرِ، فقال: "كَمِ اللَّيلةُ؟" فقُلْتُ: اثْنتانِ وعِشْرون، قال: "هي اللَّيلةُ"، ثمَّ رجَعَ، فقال: "أَوِ القابِلَةُ"، يُرِيدُ ليلةَ ثَلاثٍ وعِشْرين.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف لم يحدد أى يوم تكون ليلة القدر، بوالتالى لسنا مطالبين بالبحث عن علامات تحدد هذه الليلة المباركة، وعلينا أن نستمر فى العبادة والطاعة والعمل الصالح فى العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك حتى ندرك ليلة القدر.

وتابع شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": هناك علامات ليلة القدر وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال تحروها فى العشر الآواخر من شهر رمضان، وارد إنها تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وبعدين دول أيام قليلة علينا الاجتهاد فى العبادة، حتى ندر ليلة القدر".

واستكمل شلبي: "هنقعد نبحث عن العلامات طيب العلامات بعض أحيان بتتشابه مع بعضها وتلاقى كل الأيام زى بعض الجو هادى وصافى ومعتدل، طيب هى كانت أمتى محدش عارف، أيوة هناك علامات لكن دى أيام وليالى قليلة علينا أن نتعب فى العبادة لندرك ليلة القدر".