شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير صحي جديد لمن يأخذون قيلولة.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحيانا يكون من المغري الحصول على قيلولة في منتصف الظهيرة لمساعدتك على قضاء يومك.

لكن في تحذير لمن يغفو، اكتشف الخبراء أن قيلولة لمدة 30 دقيقة كل يوم قد تزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب. والرجفان الأذيني هو حالة قلبية تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وغالبا ما تكون سريعة بشكل غير طبيعي.

ويصيب أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويتعرض المصابون به إلى خمسة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأقرانهم.

ولمعرفة ما إذا كان من الممكن ربط القيلولة بالحالة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 20000 شخص لم تكن لديهم ضربات قلب غير منتظمة.

وقام المشاركون بملء استبيان كل عامين وتم تصنيفهم إلى ثلاث مجموعات وفقا لمتوسط مدة القيلولة اليومية - لا شيء، أقل من 30 دقيقة أو 30 دقيقة وأكثر. ومقارنة بمن ينامون لفترة قصيرة خلال النهار، فإن أولئك الذين يغفون لمدة 30 دقيقة أو أكثر يوميا لديهم خطر مضاعف تقريبا للإصابة بالرجفان الأذيني.



وفي الوقت نفسه، بالمقارنة مع القيلولة القصيرة، لم تكن المخاطر مرتفعة لدى أولئك الذين تجنبوا القيلولة.

وكشف التحليل الإضافي أن وقت القيلولة المثالي يبدو ما بين 15 و30 دقيقة، حيث كان لدى هؤلاء الأشخاص مخاطر أقل بنسبة 56% لتطوير ضربات قلب غير منتظمة مقارنة بأولئك الذين غفوا لمدة نصف ساعة أو أكثر.

وقال الدكتور دياز جوتيريز، من مستشفى خوان رامون خيمينيز الجامعي في إسبانيا: "أشارت الدراسات السابقة إلى أن أنماط النوم قد تلعب دورا في تطوير الرجفان الأذيني، ولكن على حد علمنا، كانت هذه أول دراسة لتحليل العلاقة بين القيلولة أثناء النهار والمخاطر. تشير دراستنا إلى أن فترات الغفوة أثناء النهار يجب أن تقتصر على أقل من 30 دقيقة، وتشير النتائج إلى أن مدة القيلولة المثلى هي من 15 إلى 30 دقيقة".

وقال إن هناك العديد من التفسيرات المحتملة للعلاقة بين القيلولة وصحة القلب. على سبيل المثال، قد تؤدي قيلولة النهار الطويلة إلى تعطيل الساعة الداخلية للجسم مما يؤدي إلى نوم أقصر ليلا، والاستيقاظ أكثر أثناء الليل وتقليل النشاط البدني.

وفي الوقت نفسه، قد تؤدي القيلولة القصيرة خلال النهار إلى تحسين ساعتنا الجسدية، وخفض مستويات ضغط الدم، وتقليل التوتر.

وأضاف: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم أثناء الليل تجنب الاعتماد على القيلولة لتعويض النقص".

على الرغم من أن الارتباط بينهما قد يبدو غريبا، إلا أن الألم في عظم الترقوة يمكن أن يشير إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام في البطن.

ويعرف عظم الترقوة بأنه العظم الطويل النحيف الموجود في الجزء العلوي من الجدار الصدري أسفل العنق وعلى جانبي عظمة الصدر.

ووفقا لأحد الأبحاث، يمكن أن يشير ألم الترقوة في بعض الحالات إلى أن لديك قرحة في المعدة.



وقال باحثون من المركز الطبي بجامعة فيرجينيا إن آلام الكتف يمكن أن تكون المظهر الوحيد لقرحة معدية حميدة.

وتوضح إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن أكثر أعراض قرحة المعدة شيوعا هو ألم حارق في وسط البطن.

وقد يواجه المريض أعراضا أخرى، مثل:

- عسر الهضم

- فقدان الشهية

- الشعور بالمرض

- فقدان الوزن

- قد تلاحظ أيضا أنك تتجشأ أو تصاب بالانتفاخ بعد تناول الأطعمة الدهنية

وذكرت هيئة الخدمات الصحية أن "مضاعفات قرحة المعدة غير شائعة نسبيا، لكنها يمكن أن تكون خطيرة جدا وقد تهدد الحياة".



وهناك حالات صحية أخرى يمكن أن تسبب ألما في الترقوة، وليست كلها خطيرة. ولكن من المهم أن ترى الطبيب إذا أصبت عظمة الترقوة أو إذا كان لديك ألم غير مبرر في المنطقة، إلى جانب أعراض أخرى.

1. وضعية النوم

قد يكون سبب آلام الترقوة أمرا بسيطا مثل كيفية نومك. ويمكن للوضع الذي تختاره عند النوم أن يؤلم رقبتك وظهرك وعظم الترقوة. والنوم على نفس الجانب باستمرار قد يسبب لك مشاكل.

وقالت "ميديكال نيوز توداي" إنه إذا كان وضعك في النوم هو الجاني، فسوف يتلاشى الألم مع مرور الوقت على امتداد اليوم. وأوصى الموقع الصحي بتغيير أوضاع النوم أثناء الليل والوسائد أو المراتب.

2. التهاب التامور

قد يكون الألم في عظم الترقوة أحد أعراض التهاب التامور، وفقا لـ "جونز هوبكنز ميديسن".

ويحدث هذا عندما يصبح التامور، وهو غشاء رقيق يثبت القلب في مكانه ويساعده على العمل بشكل صحيح، ملتهبا.

وقد تشعر بألم حاد في الصدر ويكون محسوسا بشكل خاص خلف عظمة الصدر وأحيانا تحت عظم الترقوة والرقبة والكتف الأيسر.

وقد تشعر بنوبة قلبية وستزداد سوءا إذا أخذت نفسا عميقا، ولكن ستكون أفضل إذا جلست أو انحنيت إلى الأمام.

وقد تعاني أيضا من الحمى والضعف والسعال وصعوبة التنفس والألم عند البلع والخفقان.



3. كسر عظم الترقوة

ستعرف كسر عظم الترقوة إذا بدأ الألم حول المنطقة فجأة وازداد مع محاولتك التحرك.

وقد تشعر أيضا أو تسمع صريرا أو نقرا، وتواجه ألما أو تورما أو كدمات أو تصلب الذراع.

وقد تكون حالة تسمى انحلال العظم الترقوي القاصي أيضا سببا في التهاب عظم الترقوة، ويحدث هذا عندما تتطور الكسور الصغيرة في نهاية الترقوة الأقرب إلى الكتف.

4. متلازمة مخرج الصدر

متلازمة مخرج الصدر هي مجموعة من الاضطرابات تظهر نتيجة انضغاط الأوعية الدموية أو الأعصاب التي توجد بين عظمة الترقوة وأعلى الضلع الأول (مخرج الصدر).

ويمكن أن تسبب المتلازمة ألما في الرقبة والكتف، والذي ينتشر في الذراع، وفقا لهيئة الخدمات الصحية.

وقد تتسبب أيضا في وخز وضعف في الذراع.

5. إصابة مشتركة

المفصل الأخرمي الترقوي هو المكان الذي تلتقي فيه عظم الترقوة بالكتف. وقد يؤدي السقوط على الكتف أو الضربة المباشرة إليه إلى إصابته، ما يسبب الألم والتورم.

وقد تكون عظمة الترقوة في غير مكانها وقد تلاحظ انتفاخا فوق الكتف.

6. هشاشة العظام

وهذا هو النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل ويسبب ألما وتيبسا في المفاصل.



ويصيب في الغالب الركبتين والوركين والمفاصل الصغيرة في اليدين. ويمكن للفصال العظمي (الالتهاب المفصلي العظمي) أن يجعل المفاصل المصابة تنقبض وتتشقق عند تحريكها.

7. السرطان

السرطان ليس سببا شائعا لألم الترقوة. ولكن هناك احتمال ضئيل أن يكون ألم الترقوة علامة على الورم الأرومي العصبي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب الرضع والأطفال الصغار في الغالب.

ويحدث بشكل شائع في إحدى الغدد الكظرية فوق الكلى، أو في الأنسجة العصبية التي تمتد بجانب الحبل الشوكي في الرقبة أو الصدر أو البطن أو الحوض.

ويمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى، مثل نخاع العظام والغدد الليمفاوية والكبد والجلد.

8. التهاب العظم والنقي

هذه عدوى نادرة ومؤلمة في العظام، وعادة ما تسبب آلاما في العظام الطويلة للساقين أو في الجزء الخلفي من الذراعين.

وعلى الرغم من أن من غير المحتمل أن يكون هذا هو سبب ألم عظم الترقوة، إلا أن هناك بعض العوامل التي تجعل الشخص عرضة للإصابة بالتهاب العظم والنقي، مثل كسر عظم حديث، أو وجود ورك اصطناعي أو برغي في العظم، أو ضعف في جهاز المناعة، أو مرض السكري، وخاصة إذا كنت تعاني أيضا من قرحة في القدم.

