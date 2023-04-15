شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأمن الوطني العراقي يلقى القبض على مجموعة إرهابية في قضاء الطارمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، من القبض على مجموعة إرهابية مكونة من ستة أشخاص في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، ضمن عملية درع بغداد.

وذكر الجهاز، وفقا لقناة (العراقية الإخبارية)، أنه بجهود ميدانية واستخباراتية دقيقة وضمن عملية درع بغداد حصل على اعترافات من الإرهابيين بتورطهم في ارتكاب أعمال الإرهابية في المنطقة، مشيرا إلى أن الإرهابيين كانوا يخططون لارتكاب أعمال إرهابية في القضاء وتم ضبط معهم متفجرات وألغام وأسلحة.