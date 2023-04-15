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الصحاف: العراق يجدد موقفه الثابت من عودة سوريا للجامعة العربية

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القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن بلاده تجدد موقفها الثابت من عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال الصحاف- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الجمعة- إنه "خلال الاجتماع التشاوريّ في جدّة، جددنا موقف العراق الثابت والداعم لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".

وفي وقت سابق.. أعلنت وزارة الخارجية العراقية، وصول وزيرها فؤاد حسين إلى المملكة العربية ؛ للمشاركة في الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون والأردن ومصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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