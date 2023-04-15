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الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بدعم جهود التنمية فى الصومال

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القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزام المنظمة الأممية بدعم جهود التنمية في الصومال وتعزيز استقراره، مشيرًا إلى أن الصومال يواجه تحديات عديدة.

وشدد جوتيريش- في مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للصومال، الجمعة- على أهمية التعاون القوي مع الصومال لمواجهة التهديدات، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأشار إلى أنه من الآن وحتى شهر يونيو المقبل، من المتوقع أن يواجه حوالي 6.5 مليون صومالي مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة يلوح في الأفق، مناشدًا المانحين بقوة للوقوف إلى جانب الصوماليين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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