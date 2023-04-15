شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين توزع أكثر من 63 ألف نسخة من الكتب العلمية الإرشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين ما يزيد على 63 ألف نسخة من كتب المناسك، والكتب الإرشادية على قاصدى بيت الله الحرام، منذ بداية شهر رمضان المبارك، من خلال ثلاث نقاط توزيع في أروقة المسجد الحرام، والنقاط المشتركة مع الإدارات ذات العلاقة، ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وأوضحت الرئاسة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن أعمال التوزيع شملت الكتب العلمية والإرشادية بعدد من اللغات، والعناوين المتنوعة، ومن أهمها: كُتيب صفة العمرة، وكتاب الإبهاج في أحكام المعتمر والزائر والحاج، وكتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة، وكتاب ما لا يسع المسلم جهله، مبينةً أن التوزيع يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



ومن جهة أخرى، أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، معرضاً في مكتبة المسجد الحرام يحتوي على عدد من المخطوطات والنوادر.



وتناول المعرض مجموعة من المخطوطات التي تنوعت في مضمونها وعناوينها، وأبرزت للزائر طرق العناية بها وسُبل المحافظة عليها من ترميم وتعقيم وتجليد في مكتبة الحرم المكي الشريف وبأجهزة مختصة وتقنيات عالية كتقنية الأوزون في التعقيم.



ويأخذ المعرض زائريه في رحلة تاريخية تبين تطور مراحل الكتاب من مخطوط على ورق إلى مطبوع بطريقة الطباعة القديمة إلى الطباعة الحديثة والمتمثلة في الكتب الورقية الحالية، ووصولاً إلى الكتب الرقمية.



ومن ناحية أخرى، تقوم وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عبر إدارة خدمة الزائر الصغير، بتوفير وجبات إفطار للزائر الصغير بالمسجد الحرام وتوزيعها على المداخل الرئيسية ضمن برنامج " أطفالكم معنا بأمان ".



وأوضح مدير إدارة خدمة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي أن البرنامج يستهدف فئة الزائر الصغير بالمسجد الحرام تحت شعار " من الوصول إلى الحصول "، لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل الممكنة لخدمتهم، مؤكدا استعداد الإدارات العامة والإدارات التابعة لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتذليل كافة الصعوبات واستشعار أهمية المكان والزمان، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا " تحت شعار " من الوصول إلى الحصول "، لخدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بفئة الزائر الصغير بالمسجد الحرام.