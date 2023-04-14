شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تستعرض محاور وأهداف خطة مجابهة الشح المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، محاور وأهداف خطة مجابهة الشُحّ المائي وتداعياتها على منظومات التزود وعلى قطاع الإنتاج الزراعي، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي عقد اليوم الجمعة.

وتطرقت بودن إلى أهداف الخطة التي تعطي الأولوية لانتظام التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر جملة من الإجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام المياه بالتعاون بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية المعنية ودعم برامج الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة المتعلقة بالمنشآت المائية المبرمج دخولها حيز الاستغلال قريبًا.



كما استعرض المجلس حزمة من المقترحات في مجال مجابهة الشح المائي وضعف نسب المخزون وتأثير ذلك على أنظمة التزود بالمياه الصالحة للشرب وعلى مياه الري وعلى مردودية الإنتاج الزراعي والتي تتمثل في وضع خطة للتزود بالماء بالوسط الريفي، حل الإشكاليات المتعلقة بإنجاز المشاريع وبتشغيل المنظومات المضطربة وبإعادة تشغيل المنظومات المتوقفة، وبحث خطة عمل في مجال منظومات الري واستعمال المياه المعالجة، خاصة عبر العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتثمين المياه المعالجة والتوجه نحو المنظومات غير التقليدية، والتي من أهمها تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة.



وأكد وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي - في تصريح عقب الاجتماع - أن المجلس أوصى ببعث خلية أزمة تتولى متابعة جميع المقترحات والعمل على تنفيذها ومتابعة أشغالها بصفة دورية مبرزًا في هذا الإطار حيوية هذا الملف وأهمية متابعة خطة مجابهة الشح المائي وضمان صمود الزراعة التونسية بتنوّع منتوجاتها وتفرّع قطاعاتها.