شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن إيقاف 150 مهاجرا من دخول الأراضى الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت وزارة الداخلية المغربية اليوم نحو 150 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنعتهم من العبور إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، بحسب وسائل إعلام مغربية.



وأفادت الوزارة المغربية بأن العملية أسفرت عن اعتقال 70 مهاجراً، بينما أصيب 14 فرداً من قوات الأمن المغربية وستة مهاجرين، نُقلوا جميعاً إلى المستشفى.



وقالت الوزارة المغربية في البيان : «كان بعض المهاجرين مسلحين بعصى وحجارة وأسلحة بيضاء».



وذكرت السلطات المحلية في سبتة، إنه لم يتمكن أحد من المهاجرين من العبور إلى الأراضى الإسبانية.



وأفاد البيان بأنه تم نشر قوات الشرطة البرية والبحرية والجوية لكنها لم تضطر إلى التدخل.



واوضح مصدر مقرب من السلطات، إن الحدود أُغلقت بشكل مؤقت أمام عبور المركبات إلى سبتة ومنها، كإجراء احتياطي، لكن أُعيد فتحها في وقت لاحق من صباح الجمعة.