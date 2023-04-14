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وزير الداخلية اليمني: تفاهمات أكبر قادمة مع الحوثيين بعد تبادل الأسرى

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القاهرة - سامية سيد - وصف وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي أحمد حيدان، عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالأكبر منذ سنوات.


وأضاف حيدان -في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الجمعة- أن العملية تمت بمبادرة من وتحالف دعم الشرعية، مشددًا على أنها خطوة مهمة لإعادة السلام في البلاد، وأنها مستمرة لتشمل الجميع بعد عيد الفطر .


وأشار إلى أن تفاهمات أكبر قادمة تخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى، وذلك ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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