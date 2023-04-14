شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت جموع غفيرة صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك، حيث أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى.

وذكرت مراسلتنا أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري أمام حركة المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور للرجال، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، ومعظم أبوب البلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.



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