شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولية للصليب الأحمر" تبدأ نقل نحو 900 محتجز على صلة بالنزاع فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بدء نقل نحو 900 محتجز على صلة بالنزاع فى اليمن وذلك فى إطار عملية إنسانية تستمر لثلاثة أيام.

وذكرت اللجنة - فى بيان اليوم الجمعة فى جنيف - أن دورها يتمثل فى ضمان احترام المبادئ الإنسانية ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية أثناء تنفيذ عملية الإفراج عن المحتجزين ونقلهم، لافتة إلى أن فرقها قامت بتقييم الحالة الصحية للمحتجزين.. وأكدت أن حالتهم الصحية تسمح بالسفر؛ حيث سترافق فرق اللجنة الدولية المحتجزين وتشرف على نقلهم وتلبية أى احتياجات طبية لهم الدولية .

ونوهت إلى أن طائرات اللجنة ستقوم بنقل المحتجزين جوا من وإلى ست مدن فى اليمن والمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تلعب جمعية الهلال الأحمر اليمنى وهيئة الهلال الأحمر السعودى دورا حيوياً فى مساعدة المحتجزين حث تقف طواقمهما فى المطارات الستة على أهبة الاستعداد لمساعدة المحتجزين داخل الطائرات وخارجها ولتقديم الإسعافات الأولية وغيرها.

وتأتي عملية الإفراج عن محتجزى الصراع اليمني نتيجة المحادثات التي اختتمت في 20 مارس 2023 بالعاصمة السويسرية بيرن؛ حيث أنهت أطراف النزاع في اليمن خطة الإفراج عن المحتجزين وقد شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى رئاسة هذه الاجتماعات جنبا إلى جنب مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.