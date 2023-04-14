شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتي يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، مؤكدا أنها تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.