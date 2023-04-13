شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان اليوم إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وأكد بن سلمان أن المناطق الاقتصادية الجديدة ستتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية، مؤكدا أن المناطق الاقتصادية الأربع ستكون وارداتها وآلاتها معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن تلك المناطق الاقتصادية ستدعم القطاعات اللوجيستية والصناعية والتقنية.

وأكد بن سلمان أنه سمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% فى المناطق الاقتصادية الجديدة، لافتا إلى أن تلك المناطق الاقتصادية الأربع تمثل مرحلة أولى من برنامج يستهدف جذب الشركات الدولية، مشيرا إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح للأنشطة الاقتصادية، وهى ستكون في الرياض وجازان ورأس الخير ورابغ، وستعتمد على المزايا التنافسية لكل منطقة.