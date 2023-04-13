شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرحب بالبيان السورى السعودى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الخميس/، بالبيان السورى السعودى المشترك، الذى صدر فى ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين السورى فيصل المقداد إلى المملكة أمس /الأربعاء/.

وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن العراق يتطلع لأن تساهم جهود البلدين فى تعزيز التكاتف، والتضامن بينهما وبما يخدم مسيرة العمل العربى.

وأشارت إلى ترحيب العراق بأي جهود لحل الأزمة السورية، ودعمه على إنهائها بالسبل السلمية، معربة عن الاستعداد للتنسيق مع دول العالم في سبيل عودة سوريا إلى حضنها العربي، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد بالمشاركة في كل ما من شأنه إنهاء الأزمات في المنطقة.