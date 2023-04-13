شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر إرهابية فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم /الخميس/، اعتقال 4 عناصر إرهابية فى محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وذكرت الوزارة - في بيان وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استنادا لمعلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على 4 متهمين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين ينتمون إلى عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا أن المقبوض عليهم مطلوبون وفق المادة 4/إرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا.

يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق ، أمس الأربعاء ، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، كان يقوم بتزويد العصابات بمعلومات عن تواجد وتحركات القوات الأمنية ونقل المواد الغذائية للتنظيم فى كركوك.