شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر إرهابية فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم /الخميس/، اعتقال 4 عناصر إرهابية فى محافظة صلاح الدين شمال بغداد.
وذكرت الوزارة - في بيان وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استنادا لمعلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على 4 متهمين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين ينتمون إلى عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا أن المقبوض عليهم مطلوبون وفق المادة 4/إرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا.
يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق ، أمس الأربعاء ، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، كان يقوم بتزويد العصابات بمعلومات عن تواجد وتحركات القوات الأمنية ونقل المواد الغذائية للتنظيم فى كركوك.
وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوات مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية يقوم بتزويد العصابات بمعلومات عن تواجد وتحركات القوات الأمنية ونقل المواد الغذائية لتنظيم داعش فى كركوك.
وتشن القوات الأمنية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة بقايا فلول التنظيم فى ربوع البلاد .