شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لصيام بلا تعب في رمضان.. ما هي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يشعر كثيرون بانخفاض الطاقة خصوصًا في العشر الأوائل من رمضان نتيجة تغيرات تطرأ على نمط الحياة وعادات الأكل اليومية.

ولمواجهة هذا الشعور والحفاظ على النشاط والإنتاجية وتجديد الطاقة خلال اليوم الرمضاني هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها.

1. وجبة السحور

تعد وجبة السحور ضرورية للغاية في إعداد الجسم ليوم من الإرهاق. ويُنصح باحتواء السحور على الكربوهيدرات الغذائية الكاملة كالحبوب والفواكه والخضروات والدهون الصحية كزيت الزيتون والزبدة الطبيعية وتجنب الأطعمة المالحة أو المقلية.

2. وجبة الإفطار

بعد يوم طويل من الصيام لا تقدم على تناول وجبة ثقيلة، وبدلًا من ذلك ابدأ بالتمر والماء لمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، ويمكن تناول وجبة الإفطار بعد صلاة التراويح.

3. الترطيب

احرص على شرب 8 أكواب من الماء على الأقل مع الفواكه والخضروات الغنية بنسبة كبيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لتفادي الجفاف.

4. القيلولة

مع انتصاف النهار وانخفاض مستويات التركيز بسبب الجوع والعطش، عليك بأخذ قيلولة ولو لمدة 20 دقيقة، إذ تحسن من الإنتاجية وتساعد على التركيز بشكل أفضل.

5. موعد النوم

عليك بتجنب السهر والحصول على قدر كاف من الراحة للاستيقاظ قبل الفجر، وتجنب النوم لوقت متأخر في النهار.

6. التمارين الرياضية

تساعد تمارين مثل الإطالة والتنفس على تجديد النشاط وإنعاش الدماغ وتعزيز مستويات الطاقة.