شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تنفذ عددا من الفحوصات الطبية لكبار السن بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة فى إدارة رعاية شئون المسنين بالمسجد الحرام، عددا من الفحوصات الطبية للعلامات الحيوية لكبار السن طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى المواقع المخصصة لهم عن طريق الفرق الطبية المتخصصة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي - في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "عطاء للكبار يصنعه الأخيار"، مؤكدا تكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بكبار السن وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والتسهيلات اللازمة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة، وتذليل الصعوبات وتلبية جميع الاحتياجات.

وأشار إلى أن توفير الفرق الطبية للاطمئنان على صحة ضيوف الرحمن، يأتي مواكبة لحملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) تحت شعار "من الوصول إلى الحصول" تحقيقا لرؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن.