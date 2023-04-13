شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يدعو لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء اللبنانى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال يوم الثلاثاء المقبل بجدول أعمال من 9 بنود.