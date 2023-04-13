شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يدعو لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء اللبنانى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال يوم الثلاثاء المقبل بجدول أعمال من 9 بنود.
ويتضمن جدول الأعمال نظر مشروعات مراسيم حكومية تتضمن زيادات في الأجور وبدلات النقل والمعاشات للموظفين بالقطاع العام والمتقاعدين من المؤسسات العسكرية والأمنية.
كما يتضمن جول الأعمال بندا يتعلق بتدبير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات البلدية فى لبنان المقررة الشهر المقبل.