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تونس: انتشال 25 جثة لمهاجرين بسواحل صفاقس بعد تعرض مركبهم للغرق

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس من إنقاذ 72 إفريقيا من جنوب الصحراء وانتشال 25 جثة بسواحل الدولة بعد تعرض مركبهم للغرق، من بينهم ست إناث

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى فى تونس في بيان اليوم الخميس، أن وحدات المنطقة البحرية بسوسة تمكنت من نجدة وإنقاذ 41 تونسيا من بينهم 5 إناث و 9 أطفال .

وأشار إلى أن وحدات المنطقة البحرية بالمنستير تمكنت من ضبط 6 تونسيين وحجز مركبي صيد محملة بكمية من المواد الغذائية والمحروقات وحجز مبلغ مالي من العملة الصعبة .
 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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