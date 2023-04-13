شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: تأثير المضادات الحيوية يختلف من شخص إلى آخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف علماء فرنسيون من معهد باستور في باريس، اختلاف تأثير المضادات الحيوية في ميكروبيوم أمعاء البشر.



وتشير مجلة mBio، إلى أنه عند استخدام المضادات الحيوية في العلاج، يختل توازن البكتيريا المفيدة والضارة في الأمعاء، ما قد يؤدي في النهاية إلى تكاثر فطريات من نوع Candida albicans. فقد اتضح للباحثين أن مستوى هذا الاختلال يختلف من شخص إلى آخر.



وقد حلل الباحثون في هذه الدراسة الجديدة، عينات براز من مجموعتين من 11 شخصا سليما قبل وأثناء وبعد العلاج باستخدام عقار سيفوتاكسيم أو سيفترياكسون. كلا العقارين من الجيل الثالث من المضادات الحيوية للسيفالوسبورين.

واكتشف الباحثون، أن تنوع وكثرة أنواع الفطريات تختلف ليس فقط من شخص إلى آخر، بل وبين العينات لدى نفس الشخص. واستخدم فريق البحث اختبار PCR لقياس مستوى Candida albicans واكتشفوا أن الفطر كان موجودا لدى 95 بالمئة من المشاركين. وبعد العلاج بالمضادات الحيوية، زادت نسبة DNA Candida albicans في براز جميع المتطوعين. ولكن كانت زيادة هذا النوع وأنواع أخرى كبيرة لدى بعضهم، في حين لم تلاحظ هذه الزيادة لدى البعض الآخر، حتى أنها انخفضت لدى أحد المشاركين.

وأظهرت نتائج الفحص الإضافي للعينات، أن تغير استجابة الفطريات للعلاج باستخدام المضادات الحيوية، كانت مرتبطة بنشاط إنزيم بيتا لاكتاماز، الذي تنتجه بكتيريا من الميكروبيوم ذاتيا. وأن الأشخاص الذين لديهم مستوى منخفض من بيتا لاكتاماز، يزداد نمو الفطريات لديهم، بما فيها C. albicans، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستوى أعلى من الإنزيم.

طوّرعدد من علماء جامعة موسكو الحكومية مضادات حيوية، بإمكانها القضاء على أنواع عديدة من الجراثيم المقاومة للأدوية.

وفي تعليقم على الاكتشاف قال العلماء إن "الدواء الجديد الذي أطلقنا عليه اسم SkQ1 يجمع بين خائص المضاد الحيوي، ومضادات الأكسدة. التجارب الأخيرة بينت أن الدواء يسهم بشكل فعال في محاربة الشيخوخة المبكرة، ويسرع من عملية التئام الجروح عند مرضى السكري، واختباراته على الفئران أظهرت أنه يساعد على محاربة التهابات المفاصل الناجمة عن أمراض المناعة الذاتية".

ومن جانبه قال العالم، بافل نازاروف، التابع لمعهد أبحاث الدواء في جامعة موسكو الحكومية إن "للدواء قدرة كبيرة على تدمير أغشية الجراثيم المستعصية على أنواع كثيرة من المضادات الحيوية، لقد أثبت فاعليته في محاربة أنواع عديدة من الطفيليات كبكتيريا "Bacillus subtilis" العصوية الرقيقة، التي غالبا ما تتواجد في التربة، والمكورات العنقودية الذهبية "Staphylococcus aureus" التي تعيش عادة على جلد الإنسان أو في تجاويف الجهاز التنفسي، وتتسبب بمشكلات صحية خطيرة. بالإضافة إلى قدرته على محاربة جرثومة الأمعاء الغليظة أو ما يعرف بـ "Escherichia coli"، والتي تتسبب بعض أنواعها بإسهالات وآلام معوية حادة".

يذكر أن المضادات الحيوية تعتبر من أهم المركبات الطبية المستعملة في علاج الكثير من الأمراض الجرثومية وأمراض المناعة، وتقسم هذه المركبات إلى ثلاث فئات: مضادات حيوية طبيعية المنشأ، ومضادات نصف مركبة، ومضادات مركبة.