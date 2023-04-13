شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الزلازل السورى: تسجيل 16 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى، تسجيل 16 هزة ضعيفة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت تسجيل هزة واحدة شمال شرق حماة، وأخرى شمال غرب اللاذقية بـ 21 كم، و9 هزات في لواء اسكندرون، و5 هزات في تركيا.

وأشار المركز إلى أن مقياس هذه الهزات تراوح بين 1.7 و3 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 31 كم.