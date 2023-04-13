شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تزود مصليات الاعتكاف بـ5 آلاف نسخة من المصحف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هيأت الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب برئاسة شئون الحرمين، خزائن المصاحف فى المصليات المخصصة للاعتكاف وتزوديها بنسخ جديدة من المصحف الشريف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى في خدمة القرآن الكريم والعناية به.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بإضافة (100) من الدواليب النحاسية تستوعب (5000) من المصاحف مختلفة الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدى المسجد الحرام.