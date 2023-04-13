شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم الملتقى السنوى الثانى لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف بمدينة (القدس) الملتقى السنوي الثاني للأشخاص في وضعية الإعاقة، تحت شعار: "القدس تنصرها الهمم" وذلك بحضور قادة وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات في المدينة المقدسة.

وأفاد بيان للوكالة الأربعاء بأن المدير المكلف بتسيير الوكالة الدكتور محمد سالم الشرقاوي قال إن النسخة الثانية من الملتقى تصادف تخليد الوكالة لعيدها الفضي، تحت رعاية العاهل المغربى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي يخُص الوكالة برعايته، لتنفيذ مشروعات ملموسة يعود أثرها على المدينة المقدسة وعلى أهلها المرابطين.

‎ وأكد الشرقاوي - في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه إسماعيل الرملى منسق برامج ومشروعات الوكالة في القدس- التزام الوكالة بتخصيص يوم 12 أبريل من كل عام؛ ليكون مُلتقى سنويا للأشخاص في وضعية الإعاقة، لتمكين أفراد هذه الفئة الكريمة من الالتقاء والنقاش، وطرح الأفكار الجديدة والمُبتكرة لتحسين وضعيتها وجعلها أكثر انخراطا واندماجا في قضايا مجتمعها.

‎وأشار المدير المكلف بتسيير الوكالة إلى أن الملتقى الذي يعقد تحت عنوان "القدس تنصرها الهمم"، يزيد من "انشغالاتنا في الوكالة عن كيفية تأمين الدعم، بأحسن السُّبل وأقصرها، لأكبر قدر مُمكن من المؤسسات والهيئات والجمعيات، في ظل محدودية التمويل المُتاح للوكالة"، مؤكدا أن "تمويلات الوكالة غير مشروطة، إلا بالقدر الذي نستطيع فيه أن نتأكد من وصولها إلى مستحقيها كاملة، وغير منقوصة".

‎ وأعلن الشرقاوي تخصيص حصص ثابتة، تتناسب مع المعايير المُعتمدة، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مشروعات الوكالة المتعلقة بالإعمار والمبادرات الأهلية والمنح التعليمية المختلفة وبرامج التدريب المهني، والتسويق الإلكتروني لمنتجات الجمعيات والتجار.

‎وفي كلمة أهل القدس بهذه المناسبة، أشاد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس بجهود الوكالة على ما تقدمه من أعمال ميدانية دعما لصمود الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، قال: "نحن أوفياء لهذا الجهد المبذول، ومن القدس نقول شكرا للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ونحن أوفياء لعطائكم وجهودكم".

‎من جانبه، نوه مدير الجمعية العربية للأشخاص مع إعاقة إحسان ادكيدك بالأدوار التي تؤديها وكالة بيت مال القدس وما تقدمه للمقدسيين، لحماية مدينة القدس وصيانة مركزها الديني والحضاري وتوفير أسباب العيش الكريم لسكانها من خلال البرامج والمشروعات في المجالات الصحية والتعليمية والعمرانية، مثمنا وقوف المغرب قيادة وشعبا إلى جانب الإنسان المقدسي الذي يدافع باسم الأمة العربية والإسلامية عن أطهر المقدسات.

‎ وشهد الملتقى مراسم توقيع اتفاقية وقعها عن الوكالة منسق مشاريعها في القدس إسماعيل الرملي، وعن الجمعية العربية للأشخاص مع إعاقة إحسان ادكيدك، تقضي بتمويل الوكالة مشروع تمكين الأشخاص مع إعاقة اجتماعيا في القدس، عبر ورش عمل وحملات أجملت بالتفريغ النفسي، والتوعية والمناصرة المجتمعية والإدماج في المجتمع والتدريب المهني.