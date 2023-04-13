شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لدى ليبيا يوجه بتسريع الجهود الرامية لإجراء انتخابات شاملة خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلى، مذكرة رسمية لرئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، يعرض خلالها استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للجنة الانتخابية المشتركة (6+6) فى ليبيا.

وذكر بيان للبعثة، نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أنه في سبيل تسريع عمل لجنة 6+6 لدعم الجهود الليبية - الليبية الرامية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023، عرض المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة المشتركة.



وأوضحت البعثة أنه يمكن لهذا الدعم أن يكون ذا طابع فني ولوجستي ومن خلال توفير الخبراء، وفق ما يراه أعضاء لجنة (6+6) من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.