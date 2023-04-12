شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال أحد عناصر داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق ، اليوم الأربعاء ، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، كان يقوم بتزويد العصابات بمعلومات عن تواجد وتحركات القوات الأمنية ونقل المواد الغذائية للتنظيم فى كركوك.