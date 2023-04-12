شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تؤكد دعم قطاع السياحة وتطوير مجالاته فى الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان ، دعم قطاع السياحة وتطوير مجالاته في الفترة القادمة وتجسيد أهداف الاستراتيجية الوطنية فى القطاع وتعزيز الدور المحورى للسياحة التونسية فى تطوير مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيسة الحكومة اليوم الأربعاء ، لاستعراض الرؤية الاستراتيجية الوطنية للسياحة التونسية في أفق سنة 2035 ، وأهم أهداف هذه الاستراتيجية ومحاورها والتي ترمي بالأساس إلى تطوير القطاع السياحي ودعم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس عموما، وفي الجهات الداخلية بالخصوص، مع العمل على تطوير الوجهة السياحية التونسية من خلال مزيد التعريف بثراء منتجاتها وتنوع مميزاتها وخصائصها الطبيعية والثقافية حتى تكون من الوجهات السياحية والتنافسية المستدامة في العالم وذلك في إطار رؤية مشتركة مع جميع الفاعلين في القطاع السياحى.



وأشارت إلى أهمية العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى تشمل مختلف المنتوجات وكل الجهات وتساهم في تطوير الخدمات السياحية وترفع من قدرتها التشغيلية والتنافسية وفقا للخصوصيات السياحية والطبيعة لكل جهة.



من جانبه ، قال وزير السياحة محمد المعز بلحسين إن "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2035" تقوم على أربعة أهداف استراتيجية هى: التنافسية والتنويع والاستثمار والتسويق، ومن بين أهدافها أيضا المساعدة على التعافي المستدام للقطاع السياحي من تداعيات الأزمات الظرفية على غرار أزمة كوفيد- 19، واعتماد مقاربة تقوم على الإدارة المستدامة للوجهات السياحية والحد من التأثيرات السلبية على القطاع، ودعم النتائج الإيجابية لفائدة السكان والبيئة والتراث الثقافى.



وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى إرساء سياحة مستدامة تتلاءم أهدافها مع أولويات الحكومة في النهوض بهذا القطاع وتطويره وتنويع منتجاته وتحسين أداء خدماته وفرض تنافسيته محليا ودوليا وتنمية مساهمته الهامة فى الاقتصاد الوطنى.