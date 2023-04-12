شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرض تقديم دعم فني ولوجستي للجنة 6+6 الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة المشتركة “6+6”، وذاك في سبيل تسريع عمل اللجنة لدعم الجهود الليبية - الليبية الرامية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في ليبيا في عام 2023. جاء ذلك في مذكرة رسمية موجهة من باتيلي لرئيسي مجلس النواب والاعلى للدولة الليبيين وحصلت الخليج 365 على نسخة منها.

وأكد المبعوث الاممي لدى ليبيا، أنه يمكن لهذا لدعم أن يكون ذا طابع فني ولوجستي ومن خلال توفير الخبراء، وفق ما يراه أعضاء لجنة (6+6) من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.

وأكد المبعوث الاممي تطلعه لتلقي رد مجلسي النواب والأعلى للدولة في أقرب فرصة ممكنة، بالنظر إلى ضرورة بدء اجتماعات اللجنة في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أهمية تحقيق التقدم اللازم لتحقيق تطلعات الليبيين باقامة انتخابات حرة ونزيهة.