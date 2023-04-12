شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: إنهاء الاحتلال الإسرائيلى السبيل الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام فى المنطقة، و"لن نقبل بشئ أقل من احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى مقدسات القدس".

وقال الصفدي- في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأردنى، اليوم الأربعاء، إن الأردن كان وسيبقى يقف إلى جانب الفلسطينيين، من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الكاملة.

وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية تدرك حجم الخطر الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعملت وتعمل باستمرار على وقف كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الأردن بذل جهودا مكثفة لوضع حد لما تقوم به إسرائيل، ويتعامل حاليا مع الصراع وفق مقاربة سياسية، ويقدم مصلحة الفلسطينيين، ولن يتردد لحظة في اتخاذ كل ما من شأنه مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما أكد أن طرد السفير الإسرائيلي من عمّان "لن يزيد من قدرتنا على خدمة أشقائنا الفلسطينيين، لافتا إلى أنه "لولا الوصاية الهاشمية لفرضت إسرائيل سيادتها بالكامل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".