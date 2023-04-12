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تمرين عسكرى "روسى- سورى" مشترك فى محافظة حماة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من القوات الخاصة بالجيش السورى نفذت مع القوات الجوية الروسية، عملية هجومية مفترضة على موقع للإرهابيين خلال تمرين فى محافظة حماة.

وذكرت الوزارة- فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه وفقا لخطة التمرين فقد حاولت مجموعات إرهابية مهاجمة نقطة انتشار تابعة للجيش السورى واستولت عليها مع المدنيين المتواجدين هناك، وهو ما دفع قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة الجيش السورى، لاتخاذ القرار بتنفيذ عملية هجومية مشتركة لتحرير المركز السكنى.

وأشارت إلى أنه تم استهداف المواقع الحساسة للعدو بنيران القاذفات الروسية من طراز "سو-24" ونيران المدفعية السورية، وإصابتها بشكل مباشر، وسمح ذلك لعناصر فرقة المهمات الخاصة رقم 25 "النمور" بتنفيذ إنزال جوي تكتيكي في منطقة العملية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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