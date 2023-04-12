شكرا لقرائتكم خبر عن "الزلازل السورى": تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى، تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة الشدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية هزة أرضية في غرب وشمال غرب حمص، بـ 28 كم، و4 هزات أرضية في لواء اسكندرون، و3 هزات أرضية في تركيا.

وأشار إلى أن جميع الهزات الأرضية تراوحت مقدارها بين 2.1 و3.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 38 كم.