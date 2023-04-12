شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تسخر خدماتها لخدمة المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ قاصدو البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك 19 مليونا و608 ألاف و573 مصلِيا ومعتمرا وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على تذليل إمكاناتها كافة فى سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدى بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن رئاسة شؤون المسجد سخرت خدماتها طيلة عشرين ليلة من حيث استهلاك 30 مليونا و257 ألفا و 874 لترا من ماء زمزم، واستخدام 655 ألفا و 990 لترا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 105 ألاف و810 لترات من معقمات الأيدى، و103 ألاف و625 لترا من التعقيم بالروبوتات، و 100 ألف و535 لترا من التعقيم بالبايوكير، و 653 ألفا و 360 لترا في تعقيم الأسطح، كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 901 ألف و 951 مستفيدا، فيما جرى استهلاك 2 مليون و600 ألف لتر من المطهرات.