شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7مليون شخص يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والبلدية بموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الانتخابات الموريتانية المستقلة، أن عدد الناخبين الموريتانيين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، المقررة يوم 13 مايو المقبل بلغ مليونا و785 ألفا و63 ناخبا، موزعين على 4 آلاف و729 مكتبا في جميع المحافظات ال(15).

وكانت الحكومة الموريتانية تعهدت، الشهر الماضي، على لسان وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين أن الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقررة مايو المقبل في موريتانيا ستكون شفافة.

وأكدت أحزاب المعارضة أن الحكومة ستواكب المسار الانتخابي، وستوفر كافة الضمانات المتعلقة بالشفافية وحياد الإدارة.وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات، خلال مايو المقبل، يتنافس فيها 25 حزبا سياسيا؛ لانتخاب برلمان من 176 نائبا، وانتخاب 4500 مستشار يمثلون 237 مجلسا بلديا، و13 مجلسا إقليميا للمحافظات.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل سدة الحكم، في الأول من أغسطس 2019.