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مستشار الأمن القومى الأمريكى يبحث مع ولى العهد السعودى جهود إنهاء الحرب باليمن

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القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب فى اليمن خلال اتصال هاتفى مع ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن سوليفان أشاد خلال الاتصال بالتقدم الذي أحرز خلال العام الماضي في النزاع باليمن بموجب هدنة بوساطة أممية.

وأعاد سوليفان التأكيد على التزام الرئيس الأمريكي الثابت بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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