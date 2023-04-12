شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة العقبات التي تواجه المجال الإنساني في بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سبل تعزيز التعاون المشترك، وخطط وأولويات الحكومة الفيدرالية، والعقبات التي تواجه المجال الإنساني في الصومال، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات التابعة الأمم المتحدة العاملة في البلاد من أجل ضمان تعافي الصومال.