شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يطالب بالإسراع في إقرار قانون الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة بما يلبي الاستحقاقات الوطنية ويسهل تنفيذ الإجراءات الخدمية والبرنامج الحكومي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني التقى، مساء اليوم، بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور أعضاء مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، حيث جرى بحث الأوضاع العامة وأهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والخدمية، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز التفاهمات وتغليب مصالح المواطنين.