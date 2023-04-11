شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين": 124 درسا دينيا استفاد منها 22 ألفا خلال النصف الأول من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الثلاثاء، أن عدد الدروس الدينية التى تتعلق بأحكام الصيام والعبادات التى أقيمت خلال النصف الأول من شهر رمضان بلغ 124 درسا، فيما بلغ عدد المستفيدين منها حضوريا أكثر من 22.300 شخص.