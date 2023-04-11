شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على شاب فلسطيني وتعتقله في الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابًا فلسطينيًا بعد الاعتداء عليه في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري بحارة السلايمة بالبلدة القديمة، اعتدت بالضرب المبرح على شاب من عائلة الرجبي، ومن ثم نقلته بمركبة إسعاف.

وأكدت المصادر أن تواجد المواطنين على هذا الحاجز وتدخلهم لوقف التنكيل بالشاب، منع جنود الاحتلال من إطلاق النار عليه وإعدامه.