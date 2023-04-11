شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 13 متهما وضبط أسلحة وعتاد فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 13 متهماً بينهم مسلحين اثنين خلال عملية أمنية فى العاصمة بغداد .

وأفادت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن قوة مشتركة فى قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على 13 متهما بينهم مسلحين اثنين فى العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى أن القوة تمكنت أيضا من مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد مختلفة الأنواع خلال العملية الأمنية فى مناطق متفرقة من بغداد.

وأوضح البيان أنه تم مصادرة عدد سبع مسدسات مختلفة الأنواع وكمية كبيرة من العتاد ومخازن أسلحة فارغة مع بعض المتهمين أثناء عملية القبض، مضيفا أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى ينالوا جزاءهم العادل .

وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن قيس المحمداوي قد شدد في وقت سابق على وجوب "اليقظة والحذر" خلال شهر رمضان، وعدم إتاحة الفرصة لتنظيم "داعش" لاستثمارها باستهداف العراقيين، مشيرا إلى أن التنظيم يبحث في هذا الشهر عن أية عملية "إرهابية" بهدف إثبات الوجود.

وتتزامن هذه التطورات في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات مع مخاوف أمنية ،من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.