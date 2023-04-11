شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو جمهورية القمر المتحدة للمشاركة فى "COP28" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالى، تتضمن دعوته للمشاركة فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المقرر عقده في مدينة إكسبو دبى، خلال شهر نوفمبر المقبل.