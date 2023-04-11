شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو لتقديم دعم دولى ضخم للصومال خلال زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال زيارة رسمية إلى الصومال الذى يواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقود، بضرورة تقديم دعم دولى ضخم للبلاد.

وقال الأمين العام - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية مقتطفات منه اليوم الثلاثاء، إن الصومال يواجه صعوبات إنسانية في نفس الوقت الذي يحارب فيه تهديدا إرهابيا خطيرا.

وأضاف جوتيريش أنه جاء إلى الصومال ليدق جرس الإنذار بشأن الحاجة إلى دعم دولي ضخم بسبب الصعوبات الإنسانية التي تواجهها البلاد.

من جهته، تقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالشكر إلى أمين عام الأمم المتحدة على زيارته التاريخية التي تأتي وسط معالجة التحديات الإنسانية والحرب ضد الإرهاب.

وقال الرئيس الصومالي "هذه الزيارة تؤكد لنا التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم خططنا لبناء الدولة واستقرارها"، معربا عن ثقته في قدرة الشعب الصومالي في التغلب على المشاكل والتحديات التي يواجهها من خلال استكمال تحرير البلاد والمصالحة.

يشار إلى أنه وفقا لخبراء الأمن الغذائي، فإن الحياة لا تزال "حرجة للغاية" لأكثر من 6 ملايين شخص جائع في الصومال جراء موجة الجفاف، فيما تواجه البلاد انعدام الأمن في ظل مكافحتها لآلاف المقاتلين من حركة "الشباب" المتطرفة.