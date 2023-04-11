شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات للإفتاء الشرعي يطلق "نوافذ على الصيام" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي "نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية"، ضمن مبادراته التي أعلنها في بداية شهر رمضان.

ويضم الإصدار 11 نافذة يقدم من خلالها المجلس للصائمين لمحة تفصيلية عن أهم الأحكام والفتاوى الشرعية في شهر رمضان.

وقال مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتور عمر حبتور: "يسعى المجلس من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز منظومة القيم عبر تنمية المعرفة بفتاوى الصيام، وأهم المعاني الإيمانية والروحانية التي يتضمنها الشهر الفضيل، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على فضائل شهر الصيام، وبيان مقاصده وحكمه، وعرض أهم الأحكام والمستحبات الشرعية المتعلقة بالصيام بصورة عملية ملخصة يسهل الاطلاع عليها".



ودعا مدير عام المجلس للاستفادة من الإصدار والاطلاع على النسخة الإلكترونية المتوافرة في الموقع الرسمي، ومن خلال المنصات الرسمية لحسابات المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشتمل الإصدار الجديد على 11 نافذة تتيح للصائم التعرف على أهم الأحكام الشرعية لشهر رمضان، بأسلوب واضح وميسر.