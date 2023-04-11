شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مواعيد خدمة النقل الترددى والنقل العام فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سيتم بدء تمديد مواعيد خدمة النقل الترددى والنقل العام بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر عدة مسارات تم تحديدها في أرجاء المدينة المنورة، لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوى الشريف، ومسجد قباء.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم تقديم خدمة النقل الترددى ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام فى المسجد النبوى، ومسجد قباء، فيما يتواصل تقديم خدمات النقل العام ضمن مشروع "حافلات المدينة" ابتداءً من الثالثة صباحاً، وحتى الثالثة مساءً.

وأشارت الوكالة إلى أن خدمة النقل الترددي حددت 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوى "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شظاه، فيما خصّصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

كما حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطةً لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع "حافلات المدينة" خلال شهر رمضان عبر مسارات محددة تغطي أرجاء المدينة المنورة.