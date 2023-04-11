الجامعة العربية تفتتح دورتين بمجالى الرى الحديث والإنتاج الحيوانى ببوروندى

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربيه صباح اليوم الثلاثاء، دورتين تدريبيتين بجمهورية بوروندى يتم تنفيذهما خلال الفترة من 10 إلى 16 ابريل 2023 فى مجالى تقنيات الرى الحديثه والإنتاج الحيوانى لصالح 50 مهندس زراعى بوروندى، ويتضمن التدريب جانب نظرى وأخر عملى.

شارك في حفلي الإفتتاح الوزير مفوض شيرين عادل امام، مدير ادارة العمليات بالصندوق، نيابة عن السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والتي ألقت كلمة رحبت من خلالها بالحضور وعلي رأسهم، دوديكو بروسبير النائب الأول لمعالي وزير الزارعه البوروندي ، ورؤساء القطاعات المتخصصه بالوزارة، و تمنت خالص التوفيق للمتدربين، مؤكده على دعم جامعة الدول العربيه -برئاسة الامين العام أحمد أبو الغيط -التام للكوادر البورونديه المتخصصه ، كما أعطت نبذه عن أنشطة الصندوق في إفريقيا مستعرضه الأنشطه التي يقوم بتنفيذها لصالح الكوادر الإفريقيه في كافة المجالات كالطب و الهندسه والحاسب الألي و الدبلوماسيه و المشروعات الصغيره و الأمن الغذائي و غيرها من المجالات العلميه.

و بدوره ألقي النائب الأول لوزير الزراعه البورنودي كلم بإسم معالي الوزير ، شكر من خلالها جامعة الدول العربية و أمينها العام علي هذا الدعم الهام ، ووضح الاهميه التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية البوروندي لقطاع الزراعه و تطويرها من أجل النهوض بالاقتصاد،و من أجل هذا تولي وزارة الزراعه البورونديه إهتمام كبير لهذا النشاط الذي يعتبر الأول من نوعه مع جامعة الدول العربيه ، خاصة و أنه يتضمن التدريب العملي إلي جانب المحاضرات النظريه. كما أكد سيادته حرص وزارته علي استمرار هذا التعاون ليشمل قطاعات أخري في مجال الزراعه.