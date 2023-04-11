شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحكم قبضته على "الأغوار الشمالية" لليوم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، إحكام قبضتها العسكرية على منطقة "الأغوار الشمالية" بالضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالى.

وقالت مصادر فلسطينية "إن قوات الاحتلال شددت الإجراءات والتعزيزات العسكرية على حاجزى "تياسير" و"الحمرا" العسكريين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

ويواجه المواطنون الفلسطينيون منذ أربعة أيام معاناة حقيقية في الوصول إلى أماكن عملهم، ومزارعهم في الأغوار، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدة مناطق، خاصة فى قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.