شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 أعراض "غير عادية" لسرطان الجلد! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد سرطان الجلد أحد أكثر أشكال المرض شيوعا في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن اكتشاف الأعراض التي قد لا تبدو واضحة ربما يكون منقذا للحياة.

وعند التفكير في أعراض سرطان الجلد، من السهل تصوير علامات مثل الكتل أو الشامات. وفي حين أن هذه لا تزال علامات تحذيرية للمرض يجب البحث عنها، فهناك علامات أخرى قد لا تربطها على الفور بالمرض. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تحدث أحد الخبراء مع موقع "إكسبريس" حول ما يجب توخي الحذر منه.

قال ممرض الأورام والمؤسس المشارك لـ Dermavitality، مارك براون: "هذه الأعراض الغريبة يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد أو سرطانات أخرى أو أمراض أخرى. والأهم من ذلك، يجب عليك دائما الاتصال بطبيبك إذا واجهت أي أعراض أو تغيرات مفاجئة في جسمك، حيث أن التشخيص المبكر يمكن أن يغير بشكل كبير أي تشخيص".

فقر الدم

أوضح: "كثير من الناس معرضون للإصابة بفقر الدم، سواء بسبب نظامهم الغذائي أو تناول بعض الأدوية. يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا بدأت في الشعور بالأعراض، حيث يمكن تشخيص فقر الدم بسهولة من خلال فحص دم بسيط. ونظرا لأن سرطان الخلايا القاعدية [الشكل الأكثر شيوعا لسرطان الجلد] يمكن أن يظهر أحيانا على شكل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فإن تقييم المشكلة مهم جدا".

ضيق التنفس

قال براون: "إذا كنت بصحة جيدة، فإن فقدان أنفاسك يمكن أن يشير إلى الربو الناجم عن ممارسة الرياضة أو غيرها من الأمراض التي يمكن علاجها بسهولة".

ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضا علامة على أن الورم يسد رئتيك. وبينما قد لا تتوقع أن ينتقل سرطان الجلد إلى الداخل، فإن السرطانات غير المعالجة، مثل الورم الميلانيني، قادرة على الانتشار إلى الرئتين. وإذا كنت تفقد أنفاسك بسهولة، أو تعاني من ألم في صدرك أو لديك سعال مفاجئ يرفض الزوال، فعليك البحث عن تشخيص.



تعرق ليلي

قال براون: "في حين أن من غير الشائع أن يتسبب سرطان الجلد في التعرق الليلي، إلا أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى ارتباط التغيرات الهرمونية وسرطان الجلد. وفي أي وقت تعاني من تغيرات هرمونية، يكون هناك خطر متزايد من التعرق الليلي، لأن جسمك أقل قدرة على تنظيم درجة حرارته. ونتيجة لذلك، فإن التعرق الليلي ليس مزعجا فحسب، بل يمكن أن يكون في كثير من الأحيان علامة على شكل من أشكال الحالة الأساسية التي تتطلب اهتماما محترفا في أسرع وقت ممكن".

التعب الشديد

قال براون: "غالبية الأشخاص الذين يعانون من السرطان، نحو 90%، سيعانون من التعب. وقد تختلف شدة هذا من خفيفة إلى شديدة، وقد تختلف الأعراض على مدار اليوم. وبما أن التعب هو أحد أعراض سرطان الجلد، فمن المهم الاتصال بطبيبك. ومع ذلك، يعد هذا عرضا شائعا نسبيا للعديد من الأمراض، وقد يكون التشخيص بسيطا مثل نقص الفيتامينات، لذلك لا داعي للذعر".

التغييرات في الأعضاء التناسلية

وأضاف: "من أولى علامات الإصابة بسرطان العضو الذكري [وهو سرطان غالبا ما يبدأ في الجلد] هو التغيرات التي تطرأ على جلد العضو. سبب هذه الحالة هو نمو الخلايا خارج نطاق السيطرة، مع 90% من الحالات ناتجة عن حالة تسمى سرطان في الموقع، وهو نوع من سرطان الخلايا الحرشفية. وفي حين أن الحالة نادرة، يجب عليك دائما إبلاغ طبيبك بأي تغييرات في منطقتك التناسلية".

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الجلد ما يلي:

- تغيير في الشامة أو ظهور واحدة جديدة.

- ظهور كتلة أو بقعة متغيرة اللون على الجلد.

- كتل مفاجئة.

- علامات الجلد.

- بشرة جافة أو متهيجة باستمرار.

وإذا كنت تعتقد أنه قد تظهر عليك علامات الإصابة بسرطان الجلد، فعليك مراجعة طبيبك.

يعتبر "السبب الرئيسي الثالث للوفاة" في جميع أنحاء العالم، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، المصطلح الشامل لجملة من أمراض الرئة التي تسبب صعوبات في التنفس، وخاصة انتفاخ الرئة.

ويتسبب انتفاخ الرئة في تلف الأكياس الهوائية ويمكن أن يتطور إلى سلسلة من المشاكل بما في ذلك الثقوب في رئتيك إذا تركت دون علاج. وهذا التكهن الكئيب يجعل الوعي بالأعراض في المقدمة والمركز.

وبمجرد إصابتك بانتفاخ الرئة، تتلف الأكياس الهوائية في رئتيك، والمعروفة أيضا باسم الحويصلات الهوائية.

ومن المثير للقلق أن الجدران الداخلية لهذه الأكياس الهوائية يمكن أن تضعف بمرور الوقت وتتمزق، ما يخلق مساحات هوائية أكبر بدلا من العديد من المساحات الصغيرة.

وتشرح Mayo Clinic: "هذا يقلل من مساحة سطح الرئتين، وبالتالي يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى مجرى الدم. عند الزفير، لا تعمل الحويصلات الهوائية التالفة بشكل صحيح ويصبح الهواء القديم محاصرا، ولا يترك مجالا لدخول الهواء النقي الغني بالأكسجين".

وبينما تميل مشاكل التنفس إلى التفاقم تدريجيا بمرور الوقت، يمكن أن يساعد العلاج في إبقائها تحت السيطرة، وفقا لـ NHS.

ومن أجل الحصول على المساعدة الصحيحة، تحتاج إلى تحديد الحالة أولا.

توصي الخدمة الصحية بالبحث عن العلامات التحذيرية التالية:

- زيادة ضيق التنفس (خاصة عندما تكون نشطا).



- السعال الصدري المستمر مع البلغم.

- كثرة التهابات الصدر.

- صفير مستمر.

وتنصح Mayo Clinic "بمراجعة طبيبك" إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس غير مبرر لعدة أشهر.

ويجب أن تكون حذرا بشكل خاص إذا كان هذا النوع من ضيق التنفس يزداد سوءا أو يتعارض مع أنشطتك اليومية.

ويضيف الجسم الصحي: "لا تتجاهل الأمر بإخبار نفسك أن السبب هو تقدمك في السن أو عدم لياقتك البدنية".

ومن الأهمية بمكان أن تبدأ العلاج "في أقرب وقت ممكن" قبل أن تتعرض رئتيك لإصابة خطيرة، وفقا لـ NHS.

وفي حين أن الضرر الذي يصيب رئتيك الناجم عن انتفاخ الرئة يكون دائما، فإن العلاج المناسب يمكن أن يساعد في إبطاء تقدم الحالة.

ومن الإقلاع عن التدخين إلى الجراحة، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تساعد في استهداف انتفاخ الرئة.

وتوضح الخدمة الصحية أن الإقلاع عن التدخين "أهم" شيء يمكنك القيام به إذا كنت تدخن.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أجهزة الاستنشاق والأدوية وإعادة التأهيل في تسهيل تنفسك.

كيفية منع انتفاخ الرئة

توضح NHS أن الخبر السار هو أن مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن الوقاية منه "إلى حد كبير".

وتنص على: "يمكنك تقليل فرصك في تطويره بشكل كبير إذا تجنبت التدخين. إذا كنت تدخن بالفعل، فإن التوقف عن التدخين يمكن أن يساعد في منع المزيد من الضرر لرئتيك قبل أن تبدأ في التسبب في أعراض مزعجة".

ويجب أيضا الابتعاد عن التدخين غير المباشر، وهو النوع الناتج عن حرق منتجات التبغ، مثل السجائر أو السيجار أو الغليون.