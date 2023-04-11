شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يكتشفون ارتباط بين موانع الحمل الهرمونية وسرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجدت دراسة جديدة أن أي نوع من وسائل منع الحمل الهرمونية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%.

وتشير النتائج التي تم جمعها بواسطة Datalink لأبحاث الممارسة السريرية (CPRD)، إلى أن استخدام موانع الحمل الهرمونية المكونة من البروجستيرون فقط يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20-30%.



وقام الباحثون بتحليل بيانات من 9488 امرأة أصبن بسرطان الثدي بين سن 20 و49 عاما، ومجموعة مقارنة تشمل 18171 امرأة غير مصابات بسرطان الثدي.

وفي المتوسط، وصفت وسائل منع الحمل الهرمونية في 44% من النساء المصابات بسرطان الثدي و39% من مجموعة المقارنة من النساء الغير المصابات بالسرطان، وكانت نصف الوصفات الطبية مخصصة للمستحضرات التي تحتوي على البروجستيرون فقط.

وبشكل عام، تزايدت مخاطر الإصابة بسرطان الثدي على مدى فترة 15 عاما لدى النساء اللائي استخدمن موانع الحمل لمدة خمس سنوات، بنسبة 8 لكل 100 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و20 عاما، و265 لكل 100 ألف لأولئك اللائي تتراوح أعمارهن بين 35 و39 عاما.

وكانت قد حددت دراسات أخرى في السابق أن حبوب منع الحمل المركبة، التي تجمع بين الإستروجين والبروجستيرون، مرتبطة بها زيادة صغيرة نسبيا في خطر الإصابة بسرطان الثدي. وتنخفض هذه الزيادة بعد توقف المرأة عن استخدامها.

وفي عام 2018، حددت إحدى الدراسات ارتفاعا بنسبة 50% في خطر الإصابة بسرطان الثدي بين المشاركات اللائي بدأن بتناول حبوب منع الحمل المركبة عن طريق الفم خلال الـ 12 شهرا الماضية.



ومع ذلك، وفقا لجيليان ريفز، أستاذة علم الأوبئة الإحصائية ومديرة وحدة علم الأوبئة السرطانية بجامعة أكسفورد، لا يوجد الكثير مما يشير إلى أن النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل بحاجة إلى إجراء أي تغييرات. وفي الواقع، قد تفوق فوائد تناول موانع الحمل التي تتجاوز منع الحمل، بما في ذلك الحماية من سرطان بطانة الرحم وسرطان المبيض، سلبيات تناول هذه الحبوب".

ويشار إلى أن الدراسة التي نُشرت في مجلة Plos Medicine، هي الأولى التي تربط بشكل شامل بين جميع أشكال موانع الحمل الهرمونية والمرض، لكنها لم تأخذ في الاعتبار ما إذا كان التاريخ العائلي للمرض قد ساهم في مستويات الخطر بين المشاركين.

وقالت الدكتورة كوترينا تيمسينايت، من مؤسسة Breast Cancer Now: "هناك خطر ضئيل متزايد للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء أثناء استخدام موانع الحمل التي تحتوي على هرمون البروجسترون فقط. وبالنسبة لكلا النوعين من موانع الحمل، إذا توقفت عن استخدامهما، فإن هذا الخطر الإضافي للإصابة بسرطان الثدي يقل بمرور الوقت".

وأضافت: "الدراسة لم تبحث في موانع الحمل الهرمونية التي ربما استخدمتها النساء في الماضي كما لم تفكر في المدة التي قضينها في تناول موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط. وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لمساعدتنا على فهم تأثير استخدام هذا النوع من وسائل منع الحمل بشكل كامل".

قال خبراء إن ظهور الانتفاخ هو علامة شائعة لسرطان المبيض، لكن عدم وجود الشهية، والحاجة إلى المزيد من التبول وآلام الظهر هي أيضا علامات يجب البحث عنها.

وقال الدكتور شارون تيت، رئيس تطوير الرعاية الأولية في مؤسسة Target Ovarian Cancer الخيرية: "مع عدم وجود أداة فحص فعالة، فإن معرفة أعراض هذا المرض يمكن أن تمنحنا قصب السبق في تشخيص سرطان المبيض في أبكر مرحلة ممكنة. في الوقت الحالي، يتم تشخيص ثلثي الحالات في وقت متأخر وتموت واحدة من كل سبع نساء في غضون شهرين من تلقي تشخيص سرطان المبيض. ولكن إذا تم تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة، كان علاج السرطان أسهل".

هنا، تكشف MailOnline عن علامات التحذير الغريبة لشهر التوعية بسرطان المبيض في مارس.

انتفاخ البطن

عادة ما تكون علامة منبهة على أنك مصاب بالإمساك - أو من الآثار الجانبية للإسراف في تناول المشروبات الغازية.

ويقول الخبراء إن الانتفاخ المستمر هو أيضا أحد أعراض سرطان المبيض الذي لا ينبغي تجاهله.

تعرف واحدة فقط من كل خمس نساء أن الانتفاخ هو علامة على الإصابة بسرطان المبيض، وفقا لجمعية Target Ovarian Cancer الخيرية.

وتظهر لدى بعض النساء كتل مرئية يمكن أن يعتقد خطأ أنها نتوءات الحمل.

ويوضح Ovarian Cancer Action أن الانتفاخ يمكن أن يكون أيضا نتيجة للاستسقاء، وهو وجود سائل في تجويف البطن.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى بطانة البطن (الصفاق)، فإنها يمكن أن تهيجه وتسبب تراكم السوائل. أيضا، يمكن للسرطان أن يسد جزءا من الجهاز اللمفاوي بحيث لا يمكن تصريف السوائل من البطن كالمعتاد.

الشعور بالشبع بسرعة

قد يكون فقدان الشهية - أو الشعور بالامتلاء بعد الأكل - علامة أخرى على الإصابة بسرطان المبيض.

تماما مثل الانتفاخ، يمكن أن يحدث هذا الشبع المبكر بسبب الورم أو الاستسقاء. وهذا يمكن أن يجعلك لا تشعر بالجوع لأن السائل يندفع ضد أعضاء أخرى في معدتك.

ويقول مركز Gynae، وهو عيادة خاصة في لندن، إن هذا "قد يجعلك تشعر بالغثيان أو عدم الراحة أو وكأنك ممتلئ بالفعل" إذا كان يؤثر على الجهاز الهضمي.

ألم الظهر هو عرض شائع لسرطان المبيض، ومع ذلك عادة ما يتم تجاهله على أنه شيء آخر.

يمكن أن يسبب الورم ألما مستمرا في البطن والوركين والحوض.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو غير مرتبط بسرطان المبيض، إلا أن الخبراء يقولون إنه إذا انتشر الورم في البطن أو الحوض، فقد يؤدي إلى تهيج الأنسجة في أسفل الظهر.

وإذا كان الألم مستمرا وجديدا بالنسبة لك ولا يمكن أن يُنسب بسهولة إلى عوامل أخرى، فيجب عليك طلب المشورة من طبيبك العام.

وتقول NHS إنه على الرغم من أنه أحد الأعراض التي يمكن أن تسببها العديد من الحالات المختلفة، إلا أنه لا يزال من المهم فحصها من قبل طبيب عام لأنه إذا كان سرطانا، فإن العثور عليه مبكرا يعني أنه يمكن أن يكون أكثر قابلية للعلاج.

قد تكون الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان علامة على الإصابة. ولكن من المحتمل أيضا أن يكون أحد أعراض سرطان المبيض.

ومع ذلك، فإن علامة السرطان هذه ليست معروفة على نطاق واسع. واحدة فقط من كل 100 امرأة تعرف ذلك، وفقا لـTarget Ovarian Cancer.

ويمكن أن يكون سبب الإلحاح على التبول ورما أو استسقاءا، وفقا للدكتور تيت.

وعندما ينمو الورم في منطقة الحوض، في هذه الحالة على المبيضين، يمكن أن يضغط على المثانة - ما يؤدي إلى زيارات متكررة إلى المرحاض.

ويمكن أن يؤدي الضغط الداخلي أيضا إلى انسداد الحالبين، وهما الأنابيب التي تربط الكلى بالمثانة، وفقا لأبحاث السرطان. إذا حدث هذا، فإن البول غير قادر على التصريف بعيدا، ما قد يؤدي إلى تضخم الكلى.

نزيف غير عادي من المهبل

يمكن أن يكون النزيف بين فترات الحيض، أو حتى بعد انقطاع الطمث، علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

في معظم النساء، يعتبر النزيف غير الطبيعي علامة على عدم التوازن الهرموني.

ويعتبر النزيف الغزير وغير المنتظم خاصة بين فترات الحيض علامات تحذيرية لوجود ورم.

وقال الدكتور تيت: "أي نزيف غير عادي من المهبل قبل أو بعد انقطاع الطمث يجب أن يُتحقق دائما في شأنه من قبل طبيب عام.

وينتج العديد من الأورام هرمون الاستروجين الأنثوي، الذي يمكن أن يسبب نزيفا مهبليا حتى لو كنت قد مررت بالفعل بسن اليأس، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.