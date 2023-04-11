شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: تقليل الدهون في مناطق معينة من الجسم قد يقلل خطر الإصابة بـ 13 نوعا من السرطان! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال طبيب إنه من خلال الحفاظ على كمية الدهون الحشوية في الحد الأدنى، فإنك تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح الطبيب لوك براتسيديس، رئيس الممارس العام في عيادة Numan الصحية الرقمية للرجال: "من المهم تجنب الوزن الزائد حول منتصف الجسم ودهون البطن وأيضا الدهون خلف البطن وحول أعضاء البطن، والمعروفة باسم الدهون الحشوية. هذه الدهون تفرز هرمونات تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري".

وذكر أن وجود الكثير من الدهون الحشوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطانات متعددة.

وقال: "لا يدرك الكثير من الناس أن هذا الوزن الزائد يزيد أيضا من فرصة الإصابة بنحو 13 نوعا مختلفا من السرطان. سرطان المريء والمعدة والكبد والكلى أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين ضعفين وأربع مرات لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بأنواع السرطان التالية:

- الثدي (عند النساء بعد انقطاع الطمث).

- الأمعاء.

- الرحم.

- المريء (أنبوب الغذاء).

- البنكرياس.

- الكلى.

- الكبد.

- الجزء العلوي من المعدة.

- المرارة.

- المبيض.

- الغدة الدرقية.

- المايلوما (نوع من سرطان الدم).

- الورم السحائي (نوع من ورم المخ).

كيفية تقليل الدهون الحشوية

قال الدكتور براتسيديس: "بينما تلعب التمارين دورا في إنقاص الوزن، فإن النظام الغذائي هو المساهم الأكبر. إن تقليل الأطعمة عالية المعالجة، النباتية والحيوانية التي تم تغييرها بشكل كبير عن شكلها الأصلي، والاستغناء عن السكر المكرر وتقليل الكحول، كل ذلك سيساعد في تقليل هذا الوزن المركزي للجسم".

وليس من الممكن أن تعرف بالضبط مقدار الدهون الحشوية لديك دون اختبارات التصوير، ومع ذلك، يمكنك الحصول على فكرة تقريبية عن طريق قياس محيط الخصر لديك.

كما أوصى الدكتور براتسيديس باتباع نمط حياة معين لزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأضاف: "ليس هناك شك في أن تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيحسن من متوسط العمر المتوقع. ومع ذلك، هناك الكثير لعيش حياة طويلة صحية وممتعة. وقد تحدى البحث من جزيرة إيكاريا اليونانية التصور الشائع بأن الناس في البحر الأبيض المتوسط يعيشون حياة نشيطة طويلة لأنهم ببساطة يتبعون نظاما غذائيا صحيا. وأشارت النتائج إلى أن الغرض من الحياة والعيش المشترك والحد من التوتر كانت أيضا أساسية. ويمكن أن يختلف الغرض من الحياة بالنسبة للفرد من مجرد الرغبة في رعاية الأحفاد أو دعم الآخرين في المجتمع إلى القيام بأدوار وظيفية رفيعة المستوى. الاستيقاظ بشكل أساسي في معظم الأيام والحصول على شيء تعرف أنك ستفعله وتقدره وتستمتع به. والتعايش، بهذا المعنى، يشمل وجود شريك أو رفيق، وتجنب العزلة، والحفاظ على روابط أسرية قوية والمشاركة في مجموعات اجتماعية ذات اهتمامات مشتركة".

كشف خبراء عن حالة مريض اسمه، ريتشارد جونز، كان يستعد لعملية زرع الخلايا الجذعية لعلاج السرطان قبل عامين، ولكن عُرض عليه علاج جديد وغير معتاد.

وأظهرت اختبارات أن أمعاءه كانت مستعمرة بكتيريا مقاوِمة لمضادات الحيوية، ما يعرضه "لخطر كبير جدا" هو الاصابة بعدوى خطيرة في الدم.

وهذا شائع بين أولئك الذين تناولوا دورات متعددة من مضادات الحيوية (بما في ذلك مرضى السرطان)؛ فبينما تنقذ هذه المضادات الحياة من العدوى، تقضي هذه الأدوية أيضا على البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء، ما يسمح للبكتيريا المقاومة لمضادات الحيوية بالنمو.

وهذا يعني: على الرغم من أن عملية زرع الخلايا الجذعية لعلاج ابيضاض الدم لريتشارد - والتي تتضمن استبدال خلايا الدم التالفة بأخرى سليمة من متبرع - كانت فرصة نجاحها هي بنسبة 80٪، إلا أن العدوى بعد ذلك قد تكون قاتلة.

لذلك سأله أطباؤه عما إذا كان يريد تجربة علاج تجريبي - يُعرف بالعامية باسم "الحساء الصيني" - وكانوا يأملون ألا يوقف البكتيريا المقاومة للأدوية من التسبب في العدوى فحسب، بل أن يساعده أيضا على التعافي من السرطان وتقليل فرصة عودته. وكان "الحساء" مليئا بالبكتيريا الجيدة المستخرجة من أنبوب متبرع صحي تم فحصه.

ويُعرف طبيا بزراعة الجراثيم البرازية (fecal microbiota transplantation-FMT)، وهو نهج أصبح شائعا بشكل متزايد لدى مرضى السرطان - ومتوفر أيضا في شكل أقراص. (تم استخدامه لأول مرة في الصين في القرن الرابع، ومن هنا أطلق عليه اسم "الحساء الصيني").

كان ريتشارد واحدا من بين 20 مريضا (11 مصابا بالسرطان، وتسعة أصيبوا بعدوى متكررة في المسالك البولية) أُعطي علاج FMT كجزء من تجربة في إمبريال كوليدج لندن.

ويتذكر قائلا: "لم تكن تلك تجربة ممتعة طبعًا. كان لدي حقنة شرجية لتنظيف جهازي أولا، ثم تم وضع أنبوب كبير في أنفي ولأسفل إلى بطني - وتم تمرير "الحساء" من خلاله". ويبلغ عمر ريتشارد 62 عاما، وهو متزوج ولديه ولدان بالغان.

ويضيف ريتشارد، الذي يعمل في وسائل الإعلام ويعيش في الجنوب الشرقي: "لكن الأمر انتهى بسرعة كبيرة وبعد الزرع تمكنت من مقاومة أي عدوى أصبت بها، وأنا الآن في حالة تعافٍ من السرطان".

من الصعب إثبات ما إذا كانت هذه المعاملة هي التي أحدثت الاختلاف.

لكن يبدو أن الأمر أكثر من مجرد مصادفة لأن جميع مرضى السرطان الذين أصيبوا بمرض FMT في نفس الدراسة كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى خطيرة في الدم، وأقل احتمالية لاحتياجهم لمضادات حيوية للعدوى التي يصعب علاجها وقضوا وقتا أقل في المستشفى، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة Clinical Infectious Diseases في عام 2020.

وبعد 12 شهرا من زرع الخلايا الجذعية، كان 70% من أولئك الذين أصيبوا بالـ FMT على قيد الحياة، في حين أن 36% ممن لديهم نفس المستوى من المرض يظلون على قيد الحياة، وفقا لتحليل منفصل نُشر في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology في 2021.

والميكروبيوم - مجتمع الميكروبات في الجسم - مقبول الآن على نطاق واسع باعتباره مرتبطا ارتباطا وثيقا بأمراض الأمعاء، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية المستمرة، مثل المطثية العسيرة.

وتستكشف الأبحاث بشكل متزايد الصلة بين ميكروبيوم الأمعاء والسرطان للوقاية من معظم أنواع المرض وعلاجها، من الجلد والدم إلى سرطان البروستات والكلى.

ويوضح الدكتور جيمس كينروس، عالم الميكروبيوم واستشاري جراحة القولون والمستقيم في إمبريال كوليدج لندن: "يحدث السرطان عندما تتحور الخلايا المارقة، وعندما تبدأ في التكاثر، ولا يكتشفها الجهاز المناعي ليوقفها عن التكاثر".

ويضيف: "كلما زاد تنوع ميكروبيوم الأمعاء، كانت الخلايا المناعية أفضل في التمييز بين البكتيريا الضارة وغير الضارة - وهذا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان".



ومع ذلك، فإن ميكروبيوم كثير من الناس لا يرقى إلى مستوى الصفر.

ويوضح الدكتور كينروس قائلا: "في سن الخامسة، ينضج الميكروبيوم إلى بنية بالغة، ولكن في هذه المرحلة يتم مهاجمته بالأطعمة الغربية السيئة والملوثات والعوامل الأخرى التي تسبب الالتهاب. الميكروبيوم ببساطة لا يستطيع التأقلم ولا ينتج ما يكفي من الجزيئات المضادة للالتهابات لمنع العواقب الضارة لهذه الجزيئات. وتستمر هذه العملية لمدة 20 إلى 30 عاما، وفي وقت ما يبدأ السرطان بسبب هذا الالتهاب. وقد يفسر هذا سبب انتشار سرطان الأمعاء بشكل أكبر بين الشباب".

وبالطبع، هناك عوامل أخرى تساهم في خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك التاريخ العائلي والتوتر وقلة النوم. وبالمثل، يمكن أن يساعد ميكروبيوم الأمعاء المتوازن في الوقاية من السرطان.

ويقول الدكتور كينروس، الذي شارك في دراسة نُشرت في مجلة Nature Communications في عام 2015: "إن الميكروبيوم مهم في شرح سبب أهمية اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من السرطان وعلاجه".

وفي الدراسة، قام 20 أمريكيا من أصل أفريقي، ممن يتبعون نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون وقليلة الألياف، و20 من سكان الريف الإفريقي، الذين يتناولون أطعمة غنية بالألياف وقليلة الدسم، بتبديل الأنظمة الغذائية.

وبعد أسبوعين، كان لدى أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الدهون وعالي الألياف مستويات أقل من المؤشرات الحيوية للسرطان والتغيرات المرتبطة بها في ميكروبيوم أمعائهم، مقارنة بالنظام الغذائي الغربي.

ولا يؤثر الميكروبيوم في خطر الإصابة بالسرطان فحسب - بل إنه يؤثر أيضا على نتيجة العلاج.

ويقول الدكتور كينروس: "مع ذلك، من المدهش أن قلة من أطباء الأورام يفهمون كيف يتداخل النظام الغذائي والميكروبيوم مع العلاج".

وغالبا ما يعاني مرضى سرطان الدم من ميكروبيوم أمعاء فقير بشكل خاص. ويوضح الدكتور بن موليش، المحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن: "هذا لأنهم يميلون إلى تلقي علاج كيماوي قوي، والذي له آثار جانبية من قرح الفم والتهاب الأمعاء، لذلك قد تكون تغذيتهم سيئة. وبالنظر إلى أن سرطانات الدم تضعف جهاز المناعة أكثر من أنواع السرطان الأخرى - فإن هؤلاء المرضى لديهم معدلات عالية من العدوى ويتطلبون مضادات حيوية متكررة. وينتهي الأمر بالعديد منهم مستعمرين ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، والتي لا تمنع فقط علاجات السرطان من العمل بشكل جيد، بل تزيد أيضا من خطر الإصابة بعدوى خطيرة".

وبعد نجاح التجربة التي شارك فيها ريتشارد، أعلنت إمبريال عن دراسة جديدة بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية EnteroBiotix، شملت 50 مريضا بسرطان الدم يحتاجون إلى زراعة الخلايا الجذعية: قبل هذا العلاج، سيحصل نصفهم على FMT (في شكل أقراص) ونصف سيحصل على قرص دواء وهمي.

وتقول النظرية إن FMT ستغمر الأمعاء بالبكتيريا "المفيدة" التي تقضي على أو على الأقل تكبح البكتيريا المقاومة للأدوية في القناة الهضمية. وتعمل هذه البكتيريا الصحية أيضا على "تعزيز" جهاز المناعة بحيث تعمل عملية زرع الخلايا الجذعية بشكل أفضل، ما يقلل من فرصة عودة السرطان.

ويقول الدكتور موليش: "النتائج التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أن تغيير ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في النتيجة؛ نوع من التأهيل المسبق".

ويدرس البحث أيضا كيفية هندسة الميكروبيوم لتعزيز فعالية علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي ومثبطات نقاط التفتيش - وهو نوع من العلاج المناعي الذي يمنع البروتينات التي تمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الخلايا السرطانية.

ويقول تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينغز كوليدج لندن: "تظهر الدراسات أن حالة ميكروبات الأمعاء في بداية العلاج هي أكبر مؤشر على مدة بقاء المريض على قيد الحياة".

ووجد الباحثون أن 3 بكتيريا (Bifidobacterium pseudocatenulatum وRoseburia spp. وAkkermansia muciniphila) يبدو أنها مرتبطة باستجابة مناعية أفضل، حسبما ذكرت مجلة Nature Medicine العام الماضي.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا الآن؟ فيما يتعلق بالوقاية، هناك أشياء بسيطة يمكننا القيام بها جميعا لتقوية الميكروبات وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

- قلل من تناول الأطعمة المصنعة لأنها تسبب الالتهاب.

- زيادة كمية الألياف والأطعمة المخمرة التي تحتوي على بكتيريا جيدة مثل الكفير.

- لا تستخدم إلا المضادات الحيوية والأدوية الأخرى مثل مثبطات مضخة البروتون (المستخدمة في علاج حرقة المعدة، والتي تغير مستويات الحموضة في الأمعاء، ما قد يؤدي إلى إتلاف بكتيريا الأمعاء) عندما تكون في حاجة إليها حقا.

- ضع في اعتبارك تناول مكمل بروبيوتيك. النظرية هي أنها تعيد إدخال البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

ويكمن التحدي في ميكروبيوم الأمعاء في أنه "معقد حقا وشخصي للغاية وديناميكي - يتغير تركيبه معك بمرور الوقت ويتغير مع كل علاج للسرطان"، كما يقول الدكتور كينروس. وعند إدخال مجتمعات جديدة من البكتيريا إلى شخص ما، يضيف: "علينا أن نتذكر أنه إذا فهمناها بشكل خاطئ، فهناك إمكانية للتسبب في ضرر. على سبيل المثال، ليست كل الـ FMTs هي نفسها وقد نجعل السرطان عن غير قصد أكثر عرضة للانتشار أو زيادة سمية الأدوية".

ومع ذلك، فإن الوعد باستخدام الميكروبيوم للوقاية من السرطان وعلاجه ضخم.

