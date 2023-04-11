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تفكيك خلية إرهابية تنقل مواد غذائية لأوكار الإرهابيين فى ديالى بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر نقلوا مواد غذائية لأوكار الأرهابيين فى ديالى.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن عمليات استخبارية في غاية السرية والدقة، بالتزامن مع استطلاع ميداني تم إجراؤه، أثمرت عن التوصل إلى خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر إرهابية في محافظة ديالي، قاموا بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال إيصال المواد الغذائية والملابس والوقود أوكارهم.

وأضافت أنه تم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ومواد أخرى، موضحة أن التحقيقات أكدت أنهم انتموا لداعش عن طريق أخطر القيادات المقتولة والهاربة والمؤشرة لدى وكالة الاستخبارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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