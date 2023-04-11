شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى: السيول تجرف آلية عسكرية أثناء دورية فى منطقة وادى عربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى، الثلاثاء، أن السيول جرفت مساء أمس الاثنين آلية عسكرية لقوات حرس الحدود أثناء دورية فى منطقة وادى عربة .

وصرح مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "أنه في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الإثنين، جرفت السيول آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربه أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية".

وأضاف المصدر "أن السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسؤول الآلية وسائقها".

وقال "إن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ من المنطقة العسكرية الجنوبية مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية، نظراً لصعوبة التضاريس، وغزارة الامطار حيث قاموا بتمشيط المنطقة سيراً على الأقدام".

وأسفرت عمليات البحث والتفتيش حتى الآن عن العثور على الآلية وسائقها.

وأكد المصدر أن عمليات البحث والتفتيش مستمرة للعثور عن مسؤول الدورية، مشددا على أنه سيقوم بنشر المعلومات حال ورودها أولا بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض.