شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: أكثر من 950 ألف مصل ومعتمر يوميا من بداية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أن عدد المصلين والمعتمرين وصل إلى أكثر من 950 ألف مصل ومعتمر يوميا من بداية رمضان، مؤكدة جاهزيةَ الخطة المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشددة على استنفارها جميعَ الموارد البشرية والمعدات التشغيلية؛ للتيسير على قاصدى المسجد الحرام لأداء النسك والصلوات بكل سكينة واطمئنان.